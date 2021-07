Mariage de Nabilla au château de Chantilly : 150.000 euros de préjudice après un cambriolage dans sa chambre

Des cadeaux de mariage et des objets appartenant à la star de la téléréalité ont été dérobés. L'enquête a été confiée à la section de recherche d'Amiens et à la brigade de recherche de Chantilly.

Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara (illustration)

La vedette de téléréalité et influenceuse Nabilla Benattia et son conjoint Thomas Vergara ont été victimes d'un cambriolage dans leur chambre d'hôtel à Chantilly. Les faits se sont produits peu avant 3 heures du matin lors de leur soirée de mariage dans la nuit du 6 au 7 juillet.

Le couple célébrait son union au château de Chantilly dans le cadre d'un tournage pour une émission en plusieurs épisodes qui sera diffusée sur la plateforme Amazon Prime vidéo.

Selon le procureur de la République de Senlis, "vers 02H40 du matin, la chambre d'hôtel du couple a été la cible d'un vol au cours duquel divers biens mobiliers dont des bijoux et des cadeaux de mariage ont été soustraits par un individu non identifié". Nabilla Benattia et Thomas Vergara résidaient à l'hôtel du Jeu de Paume, situé juste à côté du château.

Plus de 150.000 euros de préjudice

Dans son communiqué, Jean-Baptiste Bladier précise que "les faits ont été commis alors que la chambre était inoccupée et sans effraction, l'auteur ayant _pénétré dans les lieux par une fenêtre demeurée ouverte._" Le préjudice est estimé à plus de 150.000 euros. L'enquête a été confiée à la section de recherche d'Amiens et à la brigade de recherche de Chantilly.

Nabilla Benattia, 29 ans, est devenue célèbre en 2013 avec sa participation à l'émission "Les anges de la téléréalité".