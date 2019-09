Marie-Christine Tarrare : "il n'est pas question de parler de Cour d'Assises au rabais"

Bourges, France

Selon Marie-Christine Tarrare, cette façon de rendre la justice n'affectera pas la qualité des débats :

"Il n'est pas question de parler de Cour d'Assises au rabais. C'est une autre manière de juger certains crimes, de mieux les juger. Il y a déjà des affaires qui passent en Cour d'Assises sans qu'il y ait de jurés populaires, comme par exemple les affaires de terrorisme ou de stupéfiants."

A la place du jury populaire, il y aura dans la Cour criminelle, 5 juges professionnels, explique la procureure :

"La Justice, dans sa grande majorité, n'est pas rendue avec des citoyens, la notion de jury populaire n'est pas inscrit dans notre Constitution. Nous somme partis d'un constat : les Cours d'Assises sont engorgées, il y a une correctionnalisation excessive. Tout cela gêne les victimes, c'est pour cela qu'il a été décider d'expérimenter la Cour criminelle."

Marie-Christine Tarrare, l'assure :

"Il ne doit pas y avoir de dégradation de la qualité des débats, autant du côté de la défense que dans le respect des droits de la victime."

Le gouvernement ne s'en cache pas, c'est aussi une façon de faire des économies.

"C'est un argument. Certes, les débats iront plus vite mais pas à cause d'une moindre qualité dans le rendu de la Justice. En ce moment, on fait venir tous les témoins à la barre pour parfois ne confirmer que quelques lignes d'un procès verbal, au nom de l'oralité des débats. Cela peut être très long et n'a pas forcément d'intérêt. Avec la Cour criminelle, le dossier sera à disposition des magistrats avant le procès et ils pourront l'emporter avec eux pour délibérer et ainsi se référer à des pièces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. "

Autre point sur lequel, la procureure veut rassurer, la Justice sera toujours humaine, même sans jury populaire :

"Les magistrats ont aussi une objectivité totale, c'est une obligation professionnelle. Mais ce sont des hommes, des femmes de la Cité : ils sont aussi en prise avec la réalité."

Les affaires jugées en Cour criminelle seront ceux punis d'un maximum de 20 ans d'emprisonnement, ne concernant que des accusés majeurs qui ne sont pas en état de récidive.