Berck, France

"C'était une mère courage et une femme aimante," réagit ce dimanche la députée du Pas-de-Calais Brigitte Bourguignon, une amie proche de Marie Humbert. La mère de Vincent Humbert est décédée dans la nuit de samedi à dimanche des suites du maladie pulmonaire. Elle était hospitalisée à Berck-sur-Mer avant de rejoindre un service de soins palliatifs dans le département de l'Eure. Depuis l'accident de son fils il y a 18 ans, cette mère de famille incarnait la lutte pour le droit à mourir dans la dignité.

#décès de Marie Humbert - Mon amie - cette si belle personne - ton combat se poursuivra — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) August 5, 2018

Vincent Humbert avait été hospitalisé en septembre 2000 au CHU de Rouen avant d'intégrer le centre Hélio-Marin de Berck-sur-Mer. Au volant de sa voiture, il venait de percuter une camionnette et le jeune homme de 19 ans s'était retrouvé dans le coma. Six mois plus tard, Vincent Humbert se réveille tétraplégique, aveugle et muet. Il demande alors à sa mère de l'aider à mourir.

Trois ans après l'accident, Marie Humbert passe à l'acte et administre une importante dose de barbituriques. Intégré au service de réanimation de l'hôpital de Berck, le docteur Frédéric Chaussoy prend alors la décision d'abréger ses souffrances. Vincent Humbert meurt le 26 septembre 2003.

Le médecin-chef et la maman sont mis en examen respectivement pour "empoisonnement avec préméditation" et "administration de substance toxique". Après deux ans et demi de procédure judiciaire, un non-lieu général est prononcé mais le débat sur la fin de vie est déjà largement relancé. Marie Humbert poursuit alors son combat qui débouchera finalement sur la Loi Leonetti de 2005. Cette loi ne légalise pas l'euthanasie mais garantit la lutte contre l'acharnement thérapeutique et pour la dispense de soins palliatifs.

Marie Humbert était une femme "poignante qui a tout sacrifié au moment de l'accident de son fils pour être auprès de lui," déclare ce dimanche son amie, la députée Brigitte Bourguignon.

"Elle a porté ce combat pour une fin de vie digne très haut en France à cette époque-là. D'une manière plus humaine, et plus citoyenne."