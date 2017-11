Marie Sara et Simon Casas gardent les arènes de Mont de Marsan

Le nouveau mandataire des arènes de Mont de Marsan est donc... le duo Simon Casas/Marie Sara. Ce même duo gère les arènes du Plumaçon depuis 2008. Il est reconduit pour un an au moins.

Alors que l'on pensait que le Bayonnais Alain Lartigue tenait enfin la corde après deux tentatives infructueuses, la commission d'appel d'offre Montoise constituée d'élus, de juristes et de comptables a finalement tranché en faveur de la société Kika, mandataire sortant. Simon Casas et Marie Sara rempilent pour une 11 ième Madeleine avec un cahier des charges précisé.

C'est une surprise partielle. Beaucoup dans le milieu taurin pensaient la paire Nîmoise au bout de son histoire avec Mont de Marsan mais l'évaluation des 3 dossiers en concurrence a fait pencher la décision.

Simon casas qui dirige les arènes de Nîmes, Béziers, Saragosse, Madrid, Valence et Malaga pèse d'un poids indéniable dans la tauromachie mondiale depuis 1978.

Alain Lartigue, 71 ans, en était sans doute à son dernier grand combat.

Quant au troisième candidat, Oscar Chopera, éjecté voilà une décennie de Mont de Marsan, il perd l'occasion de reprendre le contrôle d'une grande arène Française.

Simon casas et Marie Sara vont devoir désormais prêter davantage l'oreille à la vox populi et les remarques récurrentes faites par les observateurs et le public sur la présentation parfois aléatoire des taureaux.

Le maire de Mont de Marsan, Charles Dayot sera l'invité de "Callejon", le magazine hebdomadaire sur la tauromachie sur France Bleu Gascogne samedi prochain entre 12h et 12h30.