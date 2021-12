C'est un véritable appel de détresse qu'une habitante de Milhaud lance sur France Bleu Gard Lozère. Marie-Thérèse recherche désespérément un appartement dans le secteur de Milhaud, Bernis ou à l'ouest de Nîmes. À bientôt 79 ans, elle se trouve dans une situation délicate suite à la maladie de son mari et à un enchaînement de problèmes personnels. Elle est actuellement hébergée par des connaissances mais dans des conditions précaires et cette solution n'est que provisoire.

La vie de Marie-Thérèse bascule il y a sept mois. Elle doit se résoudre à placer son mari malade en Ehpad. Mais leurs retraites cumulées et l'APA, l'allocation qu'elle perçoit au titre de son handicap, ne suffisent pas à couvrir toutes les dépenses. Elle est obligée de vendre sa villa pour faire face.

Pour l'instant, ce pécule lui permet de tenir le coup, mais elle ne sait pas jusqu'à quand. Et ce qu'elle voudrait surtout c'est trouver un appartement où elle pourrait recevoir son mari de temps en temps et ne plus dépendre de la solidarité des autres : "Heureusement qu'il y a des amis qui m'aident, mais je voudrais retrouver ma liberté et un peu de bien-être" lance la septuagénaire.

Rez-de-chaussée avec deux chambres

Mairie, services sociaux, associations, Marie-Thérèse essaie de taper à toutes les portes. Mais, malgré ses multiples recherches, elle n'arrive pas à trouver un logement adapté à ses besoins et son moral et sa santé sont en train de flancher : "Je n'en peux plus de cette vie. Parfois je préfèrerais m'en aller. C'est trop dur" poursuit-elle, des sanglots dans la voix.

Dans l'idéal, Marie-Thérèse recherche un appartement en rez-de-chaussée, avec deux chambres, pour un loyer maximal de 700 euros par mois.