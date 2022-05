Mariée à un ancien détenu, une surveillante de prison porte plainte contre sa hiérarchie pour harcèlement

"Voilà 10 ans que cela dure. Je suis épuisée. Je n'en peux plus" confie Mélanie (prénom d'emprunt) surveillante de prison âgée d'une quarantaine d'années. Cette Biterroise a porté plainte l'automne 2021 au tribunal de Béziers pour harcèlement moral contre l'administration pénitentiaire. En arrêt maladie pour dépression depuis l'été dernier, la quadragénaire a décidé aujourd'hui de sortir de son silence.

Mélanie, qui a tenté de se suicider, confie être persécutée en raison de son caractère et de sa franchise. Cette mère de famille de deux enfants, suivie psychologiquement ne supporte plus dit-elle la maltraitance en prison et ne cautionne plus l'attitude de sa hiérarchie ou collègues de travail. _"_Mon compagnon est un ancien détenu. L'administration ne l'a jamais toléré. Mes collègues de travail sont tous au courant. Mes supérieurs aussi. Cette information est pourtant strictement confidentielle. Et cette confidentialité n'a pas été respectée".

Cette Biterroise a demandé sa mutation à Béziers pour un rapprochement familial. Une vingtaine de demandes. Toutes refusées, précise Mélanie. Je suis échelon quatre, alors que certains qui étaient dans la même promo sont bien plus élevés (échelon 12).

Une tentative de suicide échouée

La Biterroise qui jouit d'une expérience de 12 ans, est aujourd'hui affectée à Nîmes, après un passage à Lyon-Corbas et Bourg-en-Bresse en Région Rhône-Alpes. En février dernier, Mélanie a été entendue par la brigade de gendarmerie de Sauvian avant d'être vue par un expert psychiatrique. Sa direction s'est refusée à tout commentaire et dit ne pas avoir connaissance de ce recours.

Une souffrance personnelle importante

''Aujourd'hui je parle. Je connais les conséquences. Mais il ne m'est plus possible de rester sans réagir. J'ai été témoin de l'agression d'un détenu. Trois surveillants sont entrés dans cellule et se sont acharné sur lui. Forcément on m'en a voulu. J'ai une énorme boule à l'estomac rien que d'en reparler. Voilà onze ans qu'on me fait subir, ma franchise, mon caractère. Je ne supporte pas l'injustice. On me reproche de ne pas respecter la voie hiérarchique. Quand ça ne va pas j'écris plus haut. J'ai un caractère assez fort. Et je sais que cela ne leur plait pas du tout. ".

Votre hiérarchie vous reproche votre franchise, que voulez-vous dire par là ? Vous avez des exemples ?

"Un jour on m'a demandé d'ouvrir la porte du local poubelle. De la maintenir afin de cacher la caméra de coursive. Je n'ai pas compris pourquoi. J'au ouvert bêtement. Ils sont allés à trois dans la cellule et ont tapé le détenu. Et ils m'ont dit tu peux refermer, rien n'a été visionné. Il faut savoir que les caméras filment, mais on entend pas. J'ai été choqué par la situation. Je n'ai compris. Mais qu'un détenu soit énervé ou pas, nous n'avons pas à nous acharner sur lui. Je n'ai pas signalé cet incident. J'avais peur. J'ai été menacée. Il y avait la brigarde. C'est celle qui gère toute la détention. C'est grave ce que je dis. Je le sais. Mais c'est la vérité. Ils n'apprécient pas ma franchise. Mais il n'es plus possible de se taire

Vous évoquez le viol d'un détenu (18 ans) dans sa cellule par son codétenu. Vous dites que votre supérieur hiérarchique n'a rien voulu savoir et n'est pas intervenue ?

"Oui la victime était un jeune de 18 ans. Il frappait très fort sur la porte de sa cellule. Je suis intervenu. Je me suis inquiétée. Il est sorti en pleurant, tremblotant, en disant S'il vous plaît, surveillante, surveillante, s'il vous plaît, sortez moi de là. Mon codétenu me viole toutes les nuits. Il était était dans un état minable. J'ai prévenu mon chef de service présent ce jour là. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, mots pour mots, remet le dans dans sa cellule. C'est pas mon cul, c'est le sien. Je suis passé au dessus. Le jeune a été changé de cellule.

Comment réagissez vous ?

"Très mal. Je ne peux rien dire à mon supérieur. Sinon c'est moi qui vais morfler. Donc je suis allé plus haut. Une fois de plus. J'ai eu un écoute attentive d'une lieutenant à qui j'ai expliqué la situation. Mais je n'ai pas parlé de ce qu'avait dit le chef. Je n'ai pas expliqué ce que le chef avait dit parce que je ne voulais pas d'histoires. J'ai assez de problèmes dans la pénitentiaire, donc la lieutenant l'a sorti effectivement de la cellule parce qu'effectivement il subissait des viols. Je suis assez fière de moi parce ce jeune a été sorti de la mouise".

Avez-vous l'impression de payer votre investissement, votre franchise ?

"Oui. Je suis persuadée que beaucoup de surveillants ne parlent pas comme je le fais car ils connaissent les conséquences. Moi je parle. Je sais que je vais morfler encore une fois. Mais bon un peu plus ou un peu moins, je puis après ça en fait".

Les années passées dans la pénitentiaire ont été difficile ?

"Oui c'est 11 ans de souffrance. L'école s'est très bien passé. La souffrance a commencé ensuite. De la persécution. De la dépression. On s'est acharné sur moi. Des planning modifiés au dernier moment. Je suis à une heure et demi de route de mon lieu de travail. Des horaires coupés. On me fait faire ce qu'on ne fait pas faire à d'autre. Un jour on m'a laissé seule, sur des postes qui devraient être partagés. Par exemple trois jours consécutifs à surveiller la promenade. Le règlement intérieur prévoit l'alternance. C'est un poste lourd, fatiguant. Il est rare de laisser un même surveillant si longtemps. Plusieurs fois mes supérieurs m'ont laissé trois jours d'affilés. Certains surveillants le vivent sans doute très bien. Mais ma santé ne me le permet pas".

Vous vivez aujourd'hui avec un ancien détenu. Il n'était pas dans votre établissement à l'époque. Cette relation a été mal perçue ?

"Alors oui, c'est ça. J'étais sur Lyon-Corbas. Lui était en libération conditionnelle. Comme je suis franche et honnête, j'ai déclaré cette situation à ma hiérarchie. J'aurais pu me taire. Une enquête a été réalisée par l'administration pour voir si je l'avais connu en détention et s'il était sous mon autorité. Il y a eu un classement sans suite signifiant que j'avais respecté mon code déontologique.

Que s'est-il passé ?

"Tout le monde l'a su. Les surveillants. Les chefs. les majors. Les brigards. Cette information pourtant confidentielle a été divulguée. Je me souviens avoir été interpellée dans mon bureau à mon retour de maternité par trois surveillants en me disant que j'étais avec un voyou, que je n'irai pas loin dans la pénitentiaire. J'ai été dépitée. Je ne savais plus quoi faire. La cheffe de Bourg-en-Bresse m'a même dit que ma vie si tranquille ne le serait plus. Et avec le pédigré que j'avais,cela n'a pas se passer comme cela".

Avez-vous aujourd'hui l'impression de payer encore aujourd'hui votre caractére, votre franchise ou encore cette union avec un ancien détenu ayant payé sa dette à la société ?

"Je fais plus que de le payer. Depuis 2014, je suis suivi psychologiquement parce que j'ai chuté. Je ne me laisse pas faire, j'ai encore de la force, mais oui, je paye mon caractère, je paye mon honnêteté et je paye que mon mari soit un ancien détenu".

Comment allez vous aujourd'hui ?

"Je ne vais pas bien. Toutes mes demandes de mutation sont refusées. Je suis à vingt demande sur Béziers. Je suis pourtant bien classé. Encore récemment j'étais persuadée avoir un avis favorable après un entretien trés satisfaisant à Toulouse avec la DRH. Mon syndicat SPS (ndlr : syndicat pénitentiaire des surveillants) était avec moi. Nous étions convaincus que cette fois c'était la bonne. Mais il y a quelques jours, j'ai reçu un avis défavorable.

Est ce que vous avez l'impression également de payer tout ce que j'ai pu dire par rapport à votre évolution de carrière? Parce que c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure. Vous n'avez pas évolué comme un autre surveillant

"Aujourd'hui, je ne suis qu'à l'échelon quatre? Ceux ce qui étaient dans la même promo que moi sont aujourd'hui à l'échelin12. C'est quand même une grosse différence. Ça aussi, c'est le combat que je mène. Mais je suis fatiguée. J'en ai marre".

Qu'attendez vous de cette plainte déposée ?

"J'espère une justice. Je suis dans la justice et j'y crois à la justice. Aujourd'hui, moi, je parle. Je suis sûre que dans la France, d'autres surveillants ont les mêmes soucis, mais ne s'expriment pas. Je ne parle pas de ma vie avec un ex détenu. Mais ce qui se passe en prison, tout le monde le voit. Il faut parler. Les détenus sont là pour payer une dette, ils payent leurs dettes. On n'en est pas là pour les juger. En fait, ils ont déjà été jugés. On est qui ? Nous ne sommes pas là pour les juger. Et puis je veux prouver et que la justice reconnaisse qu'ils m'ont détruit. J'ai même fait une tentative de suicide. Je suis vraiment fatiguée, mais m'auront pas".

Vous dénoncez l'attitude de vos collègues de travail. Vous avez un devoir de confidentialité. Vous ne craignez pas les conséquences possibles

"Je crains beaucoup, mais je n'ai pas été assermentée. Ils ont pas eu le temps de le faire. Ils n'ont pas eu le temps. Je ne suis pas passé au tribunal comme d'autres. Et puis vous savez, ils ne pourront pas faire pire que ce qu'ils ont pu me faire".