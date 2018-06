Marigné-Peuton, France

Ils voulaient fêter la fin de leurs examens, mais se sont finalement retrouvés à l'hôpital. À Marigné-Peuton, deux jeunes ont été agressés jeudi dernier. Ce jour-là, neuf jeunes décident vont au bord de l'étang de Marigné-Peuton. Peu avant deux heures du matin, ils entendent des cris. Deux membres du groupe décident d'aller voir ce qui se passe et tombent face à deux individus armés d'une hache.

Les deux jeunes prennent la fuite et préviennent le reste du groupe. Chacun prend sa voiture pour quitter les lieux, mais une des voitures se fait bloquer par plusieurs individus, qui brisent les vitres et assènent des coups de poing et des coups de battes au visage des deux occupants. Une des victimes reçoit un coup de taser.

Des katanas et des nunchakous

L'enquête des gendarmes de Château-Gontier a permis d'identifier les auteurs. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue mardi. Il s'agit de trois hommes âgés de 27 à 31 ans qui habitent Marigné-Peuton. Un arsenal impressionnant a été retrouvé chez eux : des armes traditionnelles asiatiques comme des katanas, des nunchakous, des poignards et des couteaux. Ils passeront devant le tribunal le 25 octobre et sont poursuivi pour Violences avec armes – et Dégradation du bien d’autrui commise en réunion.