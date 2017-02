"Marin fait des progrès qui dépassent toutes nos espérances"

En novembre dernier Marin est agressé à Lyon, alors qu'il prend la défense d'un couple. Gravement touché à la tête, il sort du coma deux semaines plus tard. Le début d'une longue rééducation pour le jeune homme de 20 ans, entouré de ses proches. Sa tante était l'invitée de France Bleu mardi matin.

Question France Bleu : "Quelles sont les dernières nouvelles de Marin ?"

Réponse de la tante de Marin : Marin fait l'objet d'une rééducation très lente. On a eu des progrès extrêmement rapide à la sortie du coma, et qui dépassaient toutes nos attentes et celles des médecins. Mais après on a assisté à une stabilisation et les progrès sont devenus beaucoup plus lents.

"Parce qu'il est sorti de l'hôpital début janvier et on l' a vu marcher, dans une vidéo."

"C'était très émouvant, parce que Marin, qui a survécu contre toute attente, qui a été opéré parce qu'il avait vingt ans - sinon on n'aurait même pas tenté l'opération, on nous avait dit "Marin sera un légume"... C'est quand même quelque chose d'incroyable de le voir avec toute sa volonté, cette jambe gauche qui ne veut pas bouger, et ce bras gauche qui n'en fait qu'à sa tête, dire "je vais marcher, je veux marcher", et nous on est persuadés qu'il va le faire."

"Et le dernier IRM est, je crois, assez encourageant..."

"Oui le premier IRM avait été catastrophique. Les deux lobes du cerveau était durement touchés, et là on a une IRM qui est bien meilleure. C'est très encourageant !"

"Marin a été agressé devant Part-Dieu, dans le bus, parce qu'il défendait un couple qui s'embrassait. Où en est-on du côté de l'enquête ?"

"L'enquête est encore en cours. L'agresseur présumé a été arrêté. C'est une personne qui avait été filmée et identifiée, facilement reconnue. On parle d'un mineur, qui serait en centre de rétention selon les informations que nous avons. Mais il y avait tout un groupe."

"Il faut maintenant préparer la vie d'après, et notamment l'aménagement de l'appartement. C'est pour cela qu'a été créée l'association "La Tête Haute" ?"

"L'association a été créée à l'initiative des parents de Marin, parce que l'on se rend compte que Marin va avoir des besoins spécifiques. Il va avoir besoin d'une rééducation très poussée, on parle de un an et demi à deux ans de rééducation. Et malheureusement pour avoir la meilleure rééducation possible, beaucoup de choses ne sont pas prises en charge. On ne pourra pas lui offrir, nous, tout ce que l'on voudrait. Cette association récolte des dons, directement sur la page web www.latetehaute.fr,. Chacun peut donner à la hauteur de ses moyens."

"Des fonds également destinés à l'aide aux victimes d'agressions dans les transports en commun, et à la recherche médical sur le cerveau."

"On a espoir que les besoins de Marin seront dépassés, donc cette association aura aussi des buts physiques."

"Il y a eu un tel élan de solidarité, qui ne faiblit pas d'ailleurs... Vous demandez aussi la Légion d'Honneur pour Marin..."

"Nous avons créé la page Facebook je soutiens Marin pour s'informer entre famille et amis, et maintenant, on est une famille de 115 000 personnes. 115 000 personnes ensemble ça réfléchit, ça parle, ça commente, et beaucoup de gens nous ont dit "Demandez la légion d'honneur, elle est parfois donnée à des personnes dont le mérite vis-à-vis de la patrie est douteux, moi cet enfant m'a redonné espoir dans la jeunesse de ce pays, espoir dans plein de choses, faites-le." On a attendu que l'état de Marin se stabilise et sa maman a décidé de la demander."

"Il faut qu'un élu se fasse le relais de cette requête ?"

"Des élus nous ont contactés, à la fois dans la Loire et dans le Rhône, pour dire qu'ils relayaient la demande. Je sais que le ministère de l'Intérieur est informé, que l'Elysée est informé directement, on attend une réponse."

"Le stade Geoffroy-Guichard avait rendu hommage à Marin, en novembre, peu de temps après son agression, on a vu Marin mettre un pied devant l'autre avec le maillot d'Anthony Maisonnial, demain il suivra forcément le match face à Manchester ?"

"C'est évident, la seule chose que Marin regrette, c'est de ne pas pouvoir se déplacer voir un match, mais comme il sait que ce n'est que partie remise, il reste un Vert extrêmement actif !"

"Vous savez dans quelle mesure il y croit vraiment, lui ?"

"Marin il y croit toujours aux matches, c'est un optimiste ! Il croit toujours que tout est possible !"

