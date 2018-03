Marin, le supporter de l'ASSE tabassé à Lyon Part Dieu, prend la parole dans une vidéo pour dire merci aux internautes

Par Émeline Rochedy, France Bleu Saint-Étienne Loire

Il était monté sur scène et avait pris le micro pour quelques mots lors d'un concert pour l'association La Tête Haute. Cette fois Marin montre les énormes progrès qu'il a accomplis en rééducation, moins d'un an et demi après une violente agression à Lyon, devant La Part-Dieu.