Le domicile de Marine Le Pen à Celle Saint-Cloud (Yvelines) a été dégradé, notamment avec des tags et des affichettes appelant à voter pour Eric Zemmour, dans la nuit de mercredi à jeudi. La candidate RN à la présidentielle a porté plainte contre X.

Marine Le Pen porte plainte contre X après des dégradations de son domicile et des tags pro-Zemmour

A la suite des dégradations commises à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi, Marine Le Pen a porté plainte contre X selon franceinfo. Son logement de Celle Saint-Cloud(Yvelines) a été la cible de tags pro-Zemmour. Des affichettes appelant à voter pour l'ex-polémiste d'extrême-droite ont été retrouvées et son véhicule a également été dégradé. Des injures figurent aussi parmi les tags.

Mercredi, Sandrine Rousseau, la présidente du conseil politique de Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, a également déposé plainte après que des "militants de Zemmour ont tambouriné, collé des tracts" sur sa porte, avait-elle annoncé sur Twitter.

Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne a également ouvert une enquête pour "menaces de mort et provocation à la haine raciale" mercredi, après la diffusion d'une vidéo dans laquelle deux sympathisants d'Éric Zemmour se mettent en scène en train de tirer sur Emmanuel Macron et les élus La France insoumise Raquel Garrido et Alexis Corbière.

Mercredi, Éric Zemmour a condamné dans un communiqué cette vidéo, en parlant de personnes qui ne sont "ni ses sympathisants, ni ses militants".