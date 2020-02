Mario Balotelli dépose plainte après une accusation de viol à son encontre

Les faits se seraient déroulés à l'été 2017. Mario Balotelli joue encore à l'OGC Nice et il fait la rencontre d'une jeune femme en centre ville. Les échanges se poursuivent sur Instagram puis lors d'une soirée en discothèque. C'est à ce moment qu'une relation sexuelle a lieu entre le joueur et cette jeune italienne. Une relation consentie selon le joueur, mais pas selon la jeune femme selon des médias italiens.

L'âge de l'adolescente en question

Toujours selon la presse italienne, l'ancien niçois aurait voulu s'assurer de la majorité de la jeune fille. Celle-ci lui aurait alors montré une carte d'identité attestant son âge : 18 ans. Mais les choses se compliquent quelques mois plus tard, l'adolescente rappelle Mario Balotelli et le menace : elle demande 100 000€ au joueur sinon elle l'accusera de violences sexuelles. Elle affirme alors avoir 16 ans et non pas 18. L'avocat de la jeune italienne aurait aussi cherché à vendre cette histoire à des médias transalpins.

Le joueur conteste le viol et affirme que la jeune femme était totalement "décomplexée" lors de leur soirée en boîte de nuit. De son côté, la fille affirme que Mario Balotelli lui aurait demandé de prendre la pilule du lendemain.

Plusieurs enregistrements audio seraient en possession des enquêteurs. Le joueur italien a déposé plainte. Un procès pour tentative d'extorsion pourrait se tenir et Mario Balotelli se constituer partie civile selon la presse italienne.