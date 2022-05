Maritime, nouvelle sanction pour la Collectivité de Corse

La CDC devra verser 5,1 millions d'euros à la Corsica Ferries. La Cour Administrative d'Appel de Marseille a condamné la collectivité dans le cadre d'infractions aux règles de la concurrence. Après l’amende de 86 millions d’euros l’an dernier et ses intérêts, la facture s’alourdit.

Après le conseil d’Etat l’an dernier, cette fois, c'est la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui condamne la Collectivité de Corse à verser plus de 5 millions d'euros à Corsica Ferries. Selon les juges administratifs, la compagnie aux bateaux jaunes a été irrégulièrement évincée du contrat de délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse entre 2014 et 2023.

En 2013, la CDC avait retenu l'offre présentée par le groupement SNCM-CMN pour assurer la desserte maritime de l’île sur cette période, en écartant la candidature de Corsica Ferries. Un contrat de délégation de service public annulé en 2015 par la justice administrative mais qui occasionnera la condamnation de la collectivité par le tribunal administratif de Bastia à verser 369 500 euros à la compagnie par un jugement du 23 février 2017, pour concurrence irrégulière. La compagnie maritime avait fait appel de cette décision en réclamant plus de 47 millions d'euros en réparation du préjudice subi.

Une condamnation qui pèse lourd dans les caisses de la CDC

Pour évaluer le montant de cette nouvelle amende les comptables de la Cour Administrative d’Appel de Marseille ont donc fait un calcul basique, basé sur les dépenses et les recettes qu’aurait pu réaliser Corsica ferries si elle avait exploité les lignes entre Marseille, Ajaccio, Propiano et Porto-Vecchio, irrégulièrement attribuées à la CMN et à la SNCM pour la période 2014-2023.

Le bénéfice a été évalué à 7 millions 193 000 euros, un chiffre raisonnable selon eux, duquel ils ont déduit la perte subit par le couple CMN -SNCM pendant les grèves des marins entre 2014 et 2016, grèves qui ont profité à Corsica Ferries avec un report des passagers évalué à 2 millions 70 000 euros.

Total un peu plus de 5 millions 123 000 euros qui s’ajoutent aux 86,3 millions dus au titre d’une condamnation définitive du Conseil d’Etat en septembre 2021 pour un subventionnement illégal de l’ex-SNCM pour la précédente période, 2007-2013, mais pour laquelle l’Etat a décidé de prendre 50 millions à sa charge. De quoi implicitement reconnaitre qu’il avait lui-même fermé les yeux sur la procédure illégale pour acheter la paix sociale avec les marins des compagnies nationales.