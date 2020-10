Marlène Schiappa à Toulouse pour présider la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire

Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté auprès du ministère de l'intérieur est venue ce lundi à Toulouse présider la CLIR, la cellule départementale de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire.

Une vingtaine de personnes se réunissent régulièrement au sein de cette CLIR avec pour objectif la détection et la prévention du prosélytisme et du communautarisme. Marlène Schiappa a annoncé que depuis l'attentat de Conflans il y a dix jours, 1279 signalements avaient été faits en France sur la plateforme Pharos. Elle a aussi salué le travail de la CLIR de Haute-Garonne.

Ici à Toulouse j'ai pu constater à quel point le travail des services de l'état est dense (...). Il donne lieu à un travail de la justice et à des fermetures de lieux.

La ministre n'a pas donné de chiffres locaux mais elle a rappelé les chiffres nationaux :

Depuis début 2017 plus de 350 lieux ont été faits fermés par les services de l'état pour des faits de radicalisation et de séparatisme.

Une prochaine CLIR se tiendra à Toulouse dans deux mois.

Marlène Schiappa a également réagi aux propos du président turc Erdogan sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Des propos indignes selon elle :

On est dans de l'outrance et de la grossièreté (...). La France est un grand peuple, les turcs aussi. Chacun de nous a besoin que nous ayons des relations cordiales. Mais L'ambassadeur de France en Turquie a été rappelé en France pour une consultation et c'est un fait rare.