Marnay : trois ans après le meurtre d'une mère de famille, le procès de son conjoint débute à Poitiers

Il y a trois ans jour pour jour, le 21 septembre 2017, une jeune mère de 24 ans était retrouvée morte chez elle. Son compagnon a reconnu devant les gendarmes l'avoir étranglé. Son procès débute aux Assises de la Vienne, ce lundi matin et va durer trois jours.

Des aveux dès le lendemain des faits

Ce n'est pas un coup accidentel qui a entraîné la mort, mais bien une volonté délibérée à cet instant de tuer sa compagne. On est dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 septembre 2017. Les deux fillettes de un et quatre ans sont endormies. Le couple, lui, est dans sa chambre à coucher. La jeune femme annonce à son compagnon qu'elle envisage de le quitter et c'est là que se joue le drame. Pendant toute la nuit, le papa fait attention à tenir les fillettes éloignées de la chambre où gît leur maman. Très tôt le jeudi matin, il les réveille et les emmène dans les Deux-Sèvres chez son père à lui, avant de se rendre chez les gendarmes.