Marne : "On a déjà mis en place un dossier unique pour chacune des situations de danger conjugal"

Suite au féminicide de Mérignac, le 4 mai dernier, le ministre de l’Intérieur présente ce lundi un nouveau dispositif pour lutter contre les violences intrafamiliales. Gérald Darmanin doit annoncer la création d’un fichier pour "assurer le recensement des incidents et les mesures prises" en cas de violences conjugales.

"Concrètement, il faudra voir quel est le dispositif envisagé par le ministre de l’Intérieur. Mais ce qui est certain c’est qu’au niveau de la juridiction de Châlons-en-Champagne, on a en effet besoin de rassembler et de recouper toutes les informations sur chacune des situations", estime Ombeline Mahuzier, procureur de la République de Châlons-en-Champagne, invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce lundi.

Des expérimentations dans la Marne

Dans la Marne, la lutte contre les violences conjugales est une priorité de la justice, avec notamment plusieurs expérimentations : les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger, ou encore le fait qu'un avocat assiste les femmes dès leur dépôt de plainte au commissariat.

Dans la juridiction de Châlons, l’idée d’un fichier de partage d’information n’est pas nouvelle. "Pour ce qui nous concerne, on a déjà mis en place un dossier unique de situation pour chacune des situations de danger conjugal que nous avons identifié. C’est le parquet de Châlons qui s’occupe de rassembler toutes les informations que la justice peut avoir. Ce travail-là, on le fait à l’échelle de la juridiction justement parce qu’on sait que quel que soit les mailles du filet, il y a toujours une imprévisibilité dans le comportement humain et il faut qu’on ait tout un maximum d’informations sur chacune des situations", précise la procureur de la République de Châlons-en-Champagne.

Réécoutez l'interview d'Ombeline Mahuzier sur France Bleu Champagne Ardenne Copier