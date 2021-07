Marne : cinq blessés dont trois graves dans un accident de la route

Un grave accident de la circulation s'est produit ce samedi vers 20h dans le secteur de Brandonvillers (Marne), près de Vitry-le-François. Deux voitures sont entrées en collision au croisement des routes départementales 55 et 396 pour une raison encore indéterminée.

Cinq personnes ont été impliquées dans cet accident, toutes âgées entre 22 et 37 ans et transportées dans les hôpitaux de Saint-Dizier et Vitry-le-François. Selon un premier bilan, trois d'entre-elles sont grièvement blessées et en urgence absolue, les deux autres victimes sont plus légèrement touchées.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers, une équipe du Samu et plusieurs gendarmes sont intervenus sur l'accident.