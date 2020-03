Marne : deux hommes placés en détention après un vol de carburant sur une exploitation agricole

Deux hommes ont été mis en examen et placés en détention après un vol de carburant sur une exploitation agricole à Rivières-Henruel dans la Marne. Ils seront jugés le 19 mars prochain devant le Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne.

Deux hommes ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés pour des vols de carburant sur une exploitation agricole située à Rivières-Henruel dans la Marne, le 3 mars dernier. Ils se seraient "directement servis dans la cuve de l'exploitation" selon la gendarmerie. Ce soir là, ce sont deux employés agricoles de l'exploitation qui ont donné l'alerte et les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de Vitry-le-François ont pris en chasse les deux individus.

Mis en examen pour vol aggravé

Ils ont été interpellés 6 km plus loin, et des bidons de carburant ont été retrouvés dans le coffre de leur voiture. Les deux hommes devaient être jugés ce jeudi 5 mars en comparution immédiate, mais ils seront finalement jugés le 19 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne pour vol aggravé par deux circonstances, en réunion et le visage dissimulé.Les deux hommes risquent jusqu'à sept ans de prison.

Un vol à 25 km d'Ambrières, la commune de Jean Louis Leroux

Cette affaire rappelle celle de Jean Louis Leroux, cet agriculteur marnais mis en examen le 3 février dernier pour tentative d'homicide après avoir tiré sur un voleur de carburant présumé, sur son exploitation à Ambrières dans la Marne. Une affaire qui avait suscité une vague de soutien du monde agricole. La FDSEA de la Marne, qui dénonce depuis les vols à répétition sur les exploitations agricoles, s'est d'ailleurs portée partie civile en ce qui concerne le vol de carburant à Rivières-Henruel.