Marne: deux jeunes interpellés à Vitry-le-François pour rodéo à moto

Deux marnais ont été interpellés par les gendarmes vendredi 17 avril 2020, à Vitry-le-François. Ils conduisaient des motos sans permis et sans assurance. Ils sont convoqués devant le tribunal au mois d'octobre pour pas moins de six délits.

Il est à peine 18 heures ce vendredi 17 avril 2020 à Vitry-le-François, dans la marne. Deux jeunes circulent à vive allure sur leur motocross dans un quartier très sensible de la ville. Très vite, les gendarmes de la marne sont alertés. Ils tentent de les contrôler mais les deux jeunes refusent de se soumettre et prennent la fuite.

Leurs deux motos ne sont pas homologuées pour circuler sur la route. Elles n'ont pas de plaque d'immatriculation non plus. De plus, les deux pilotes circulent sur leur engin sans aucun équipement de sécurité, sans assurance et sans permis.

Course poursuite le long du canal de la Marne pour six délits

Pour tenter de rattraper les fuyards, et de les interpeller, les deux gendarmes de la brigade motorisée partent à leur poursuite. Ils se postent sur le bord d'un chemin, le long du canal de la Marne: un lieu très connu pour les rodéos motorisés.

Il ne faudra attendre que quelques minutes avant de voir réapparaître les deux jeunes en fuite. Aucun ne s'est aperçu que les gendarmes les guettaient.

Interpellés, les deux marnais sont placés en garde à vue pour pas moins de six délits: rodéo urbain, refus de contrôle et d'obtempérer, violation des règles liées au confinement, circulation de véhicule non homologué, conduite sans permis et sans assurance.

Les motos ont été saisies et les deux jeunes sont convoqués au mois d'octobre devant le tribunal correctionnel.