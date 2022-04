Marne : deux morts dans un accident de la route à Soudé sur la RN4

Deux personnes sont mortes ce mercredi soir dans un accident de la circulation sur la RN4 entre Soudé et Coole, dans la Marne à la limite avec l'Aube. Une voiture et un camion se sont percutés, les secours vous demandent d'éviter le secteur une déviation est mise en place.

Grave accident de la route ce mercredi soir sur la RN4 entre Soudé et Coole dans la Marne près de Vitry-le-François. Deux personnes ont perdu la vie, une autre est gravement blessée, une quatrième l'est plus légèrement.

Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un choc frontal entre un camion et une voiture lors d'un dépassement.

Ce mercredi en début de soirée, l'intervention des secours est toujours en cours. La RN4 est totalement bloquée à la circulation dans les deux sens entre Soudé et Coole, des déviations sont mises en place entre Faux-Vésigneul et Sompuis.