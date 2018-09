Au plus fort des coups de vent ce dimanche, près de 17.000 foyers étaient privés d'électricité dans la Marne et les Ardennes. Ce lundi matin, le courant est rétabli (presque) partout. Les agents ENEDIS restent tout de même mobilisés dans le secteur de Villers-Semeuse.

Au plus fort de la journée (dimanche), 17.000 foyers étaient privés d'électricité dans la Marne et les Ardennes

Champagne-Ardenne, France

Les nouvelles sont rassurantes. Aucun blessé n'est à déplorer ce lundi matin et le courant est rétabli dans (quasiment) tous les secteurs de la région. Dans la Marne et les Ardennes, les alertes Météo France aux orages et aux vents violents sont levées.

Courant rétabli (presque) partout

Ce dimanche, les agents ENEDIS étaient en "pré-alerte" dès le début de journée. Toutes les équipes d'astreinte ont été mobilisées pour faire face aux intempéries. Des rafales étaient annoncées jusqu'à 100 km/h et plusieurs arbres se sont couchés sur les lignes provoquant de nombreuses coupures de courant.

Au plus fort de la journée, entre 14h et 15h, 17.000 foyers étaient privés d'électricité. Mais le courant a été rétabli en vitesse. A 20h ce dimanche soir : à peine 200 clients étaient encore concernés près de Rethel et Baslieux-lès-Fismes, à cause d'un sapin de 12m tombé sur les lignes. L'électricité a été rétablie peu de temps après.

Seul le secteur de Villers-Semeuse (Ardennes) reste problématique. Près de 300 foyers étaient encore privés de courant dimanche soir. Les agents sont restés sur place toute la nuit. Des coupures sont encore possibles ce lundi matin. Des habitations ont également été abîmées.

Deux fois plus d'appels chez les gendarmes

Pour le reste, il n'y a pas eu de gros dégâts, même si les gendarmes ardennais ont reçu deux fois plus d'appels que d'habitude. A Reims, quelques barrières de chantiers se sont retrouvées par terre. Le coup de vent a été impressionnant mais finalement : plus de peur que de mal.

Manifestations annulées

Reims, où toutes les manifestations extérieures ont été annulées ce dimanche. C'est le cas du festival Block Party prévu sur la place du forum. Les parcs et les jardins étaient également fermés au public. A Charleville-Mézières, la fête du sport est tombée à l'eau, là aussi pour des raisons de sécurité.

Trafic SNCF normal

Sur le réseau SNCF, aucune difficulté n'est à signaler ce lundi matin dans la région. Seul un TER Hirson-Charleville a été supprimé en fin de journée ce dimanche (18h40). Des branches tombées sur les voies empêchaient toute circulation. Un bus de substitution a été mobilisé.