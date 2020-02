Marne : l'agriculteur mis en examen pour tentative d'homicide sur un voleur présumé reste en prison

Reims, France

Trois jours après sa mise en examen et son placement en détention provisoire pour avoir tiré avec un fusil de chasse, sur un homme qui tentait de voler du carburant sur son exploitation, Jean Louis Leroux reste en prison. Son avocat Maître Gérard Chemla a contesté ce jeudi 6 février le maintien en détention de l'agriculteur marnais par voie de référé liberté, mais le référé a été rejeté.

Les faits remontent à la nuit du 31 janvier au 1er février. Selon le parquet de Reims, plusieurs personnes "susceptibles d'appartenir à la communauté des gens du voyage" ont volé du carburant sur l'exploitation agricole à Ambrières dans la Marne. Et Jean Louis Leroux a tiré sur l'un d'eux, un jeune homme de 19 ans, dont le pronostic vital a été engagé dimanche. Jean Louis Leroux, administrateur de la FDSEA de la Marne, a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire.

Un maintien en détention qui ne se justifie pas selon son avocat

Le procureur de la République de Reims a estimé lundi 3 février, que le placement en détention se justifie notamment par "le trouble grave et persistant causé à l’ordre public, au regard de la nature criminelle des faits" et "la nécessité de protéger le mis en examen" au regard des "risques de représailles". Ce que conteste Maître Gérard Chemla, l'avocat de Jean Louis Leroux : "si c'est la seule solution de protection qu'on puisse trouver pour un citoyen que pendant 5 ans on a pas réussi à protéger, de le mettre en prison où on retrouve une grande concentration de gens du voyage, ce n'est pas une solution, j'ai proposé un contrôle judiciaire avec éloignement".

J'ai déjà reçu une quarantaine de lettres de soutien de gens de sa famille et d'agriculteurs pour Mr Leroux -- Maître Chemla

L'avocat de Jean Louis Leroux souligne l'émoi suscité par cette affaire, puisque l'agriculteur avait subi déjà une quarantaine de vols sur son exploitation. "On est dans un bout du département de la Marne qui est laissé de côté, et les gendarmes ont mis 25 minutes à arriver, donc jusqu'à maintenant à chaque fois qu'il a appelé la gendarmerie, ils sont toujours arrivés pour constater le vol mais jamais pour arrêter les individus", explique encore Maître Chemla.

Une nouvelle audience est prévue le 13 février prochain pour se pencher sur le maintien ou non en détention provisoire de Jean Louis Leroux.