Le licenciement d'une éducatrice marnaise qui a dénoncé les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers refusé

L'Inspection du travail de la Marne a refusé jeudi le licenciement d'une éducatrice spécialisée, également déléguée du personnel, demandé par son employeur. L'association la Sauvegarde lui reproche d'avoir dénoncé publiquement au mois de janvier dernier les conditions d'accueil des mineurs isolés étrangers dans le foyer Bellevue à Châlons-en-Champagne : c'est là en effet qu'un jeune malien âgé de 16 ans, Denko Sissoko, a été rerouvé mort, le 6 janvier dernier. Ibtissam Bouchaara avait été mise à pied à titre conservatoire le 30 janvier dernier.

J'ai été soulagée, heureuse de retrouver mon poste lundi prochain au sein des miens -- Ibtissam Bouchaara

Ibtissam Bouchaara, éducatrice à la Sauvegarde depuis 16 ans et déléguée du personnel, voit donc s'achever deux mois de mise à pied, sans salaire, et reprendra son poste dès lundi. Un soulagement pour elle : "Déjà la première chose à laquelle j'ai pensé c'est que j'avais envie de saluer l'indépendance de l'Inspection du travail qui dans ce conflit a remis du droit entre les deux parties...". L'éducatrice poursuit : "j'ai été soulagée, heureuse de retrouver mon poste lundi prochain au sein des miens et ça me conforte dans l'idée que j'avais raison de parler au moment où j'ai parlé".

Le défenseur des droits a également été saisi dés le mois de janvier après la mort du jeune migrant Denko Sissoko. Quand aux parents qui habitent au Mali, ils ont décidé de porter plainte contre X pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger.