Les agriculteurs de la Marne font bloc derrière Jean-Louis Leroux

Reims, France

La FDSEA de la Marne espère une grande mobilisation à Reims ce jeudi 13 février. À 9 heures ils sont déjà 250 agriculteurs réunis sur le parking Delaune. Selon notre reporter sur place, certains sont venus de loin, du sud du département de la Marne et aussi de l'Aube.

Le syndicat affiche son soutien à Jean-Louis Leroux, cet agriculteur marnais placé en détention provisoire pour "tentative d'homicide volontaire". Dans la nuit du 31 janvier au 1er février dernier, ce membre de la FDSEA a tiré sur un homme de 19 ans soupçonné de lui avoir volé du carburant sur son exploitation à Ambrières. Les agriculteurs rassemblés ce jeudi dénoncent "l'abandon des territoires ruraux" et estiment que ce qui est arrivé à Jean-Louis Leroux " est l'affaire de tous". Ils expriment un sentiment de "ras-le-bol." Hervé Lapie, le président de la FDSEA de la Marne et Président de la FRSEA Grand Est est présent et s'exprime au micro devant la foule.

Des agriculteurs venus de toute la Marne et également de l'Aube pour soutenir Jean-Louis Leroux à Reims © Radio France - Sophie Constanzer

Le cortège va ensuite se diriger vers la cour d'appel de Reims. Après une première demande rejetée la semaine dernière, son avocat va une nouvelle fois demander ce matin, sa libération sous contrôle judiciaire.

La FDSEA dénonce une recrudescence des vols sur les exploitations

Cette détention est vécue comme une véritable injustice par les proches de l'exploitant, par ses collègues agriculteurs et par Jean louis Leroux lui-même. Le soir des faits, un groupe de personnes pénètre sur son exploitation pour semble t-il lui voler du carburant. Il est alerté par un dispositif anti-intrusion et prévient les gendarmes. En attendant leur arrivée, l'exploitant prend son fusil de chasse pour les retenir et 3 coups de feu sont tirés : 2 en l'air et un en direction d'un jeune homme de 19 ans dont le pronostic vital a été engagé.

L'affaire est devenue symbolique pour les agriculteurs de la région et les représentants de la profession face à des vols et des actes de malveillance qu'ils jugent plus en plus fréquents sur les exploitations. Celle de Jean-Louis Leroux, 46 ans, avait déjà fait l'objet d'une quarantaine de vols, l'éleveur marnais avait même rencontré les gendarmes sur ce sujet en décembre dernier et la FDSEA estime aujourd'hui qu'il y a un drame certes, mais que Jean-Louis Leroux ne peut en porter seul la responsabilité.