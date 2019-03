Marne : les douaniers en colère provoquent des bouchons au péage de Taissy

Une équipe de douaniers a provoqué des bouchons ce mercredi matin, entre 8 et 9 heures au péage de Taissy, sur l'A34, direction Châlons-en-Champagne. Pour ralentir le trafic, les douaniers on organisé un "contrôle minutieux", en arrêtant davantage de voiture que d'habitude.

Taissy, France

C'est un peu l'inverse d'une grève du zèle ! Une équipe de douaniers de Champagne-Ardennes a provoqué d'importants bouchons sur l'A34 dans le sens Reims-Châlons. A l'origine de ces perturbations, une équipe de quatre douaniers, postée au péage de Taissy, au Sud de Reims, qui ont réalisé ce qu'ils appellent "un contrôle minutieux".

On arrête toutes les voitures, ou une sur deux ou trois [...] Cela crée assez rapidement un bouchon

"On arrête toutes les voitures, ou une voiture sur deux ou trois, pour leur demander s'ils ont dans leur véhicule des marchandises susceptibles d'intéresser les douanes françaises, détaille Maïlys Prodhon, secrétaire générale de la CFDT Douanes de Champagne-Ardenne. Cela crée assez rapidement un bouchon. Et parfois on fouille les véhicules. Mais si on découvre quelque chose, on fait évidemment notre travail". La CFDT affirme que d'autres actions similaires ont été menées samedi dernier, à l’aéroport de Paris-Vatry, sur un vol pour Marrakech, mais aussi, de manière ponctuelle, sur l'A4. Et qu'il y en aura d'autres.

Les douaniers ont commencé le 4 mars une "grève du zèle" pour obtenir une revalorisation salariale, une amélioration de leurs conditions de travail et des moyens supplémentaires afin de faire face au Brexit. Ils évoquent le chiffre de 6 000 douaniers en moins depuis 20 ans.

"Il y a seulement une trentaine de douaniers de Champagne-Ardenne pour surveiller la frontière avec la Belgique, poursuit Maïlys Prodhon. Il y a 20 ans, ils étaient 200. Aujourd'hui 200, c'est l'effectif total de la Champagne-Ardenne".

Les douaniers critiquent une politique du "laisser-passer"

Des moyens supplémentaires sont donc demandés, mais les douaniers en veulent aussi à une politique de "laisser-passer" du gouvernement. Dans un communiqué, la CFDT douane affirme que Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics "vient de donner officiellement l'ordre aux agents des Douanes de ne plus effectuer de contrôles et de ne plus lutter contre la fraude".

La CFDT Douanes Champagne-Ardennes évoque aussi une phrase directeur général des douanes Rodolphe Gintz, qui aurait expliqué le contrôle n'était pas la priorité des douanes. Des propos qu'il a ensuite précisé sur son compte Twitter.