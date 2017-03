Marne : procès pour une double tentative d'assassinat d'un couple de vignerons

Un homme est jugé depuis lundi matin devant la cour d'assises de la Marne à Reims pour tentative d'assassinat sur un couple de vigneron à Faverolles-et-Coëmy en mai 2013. Le procès dure trois jours.

Un homme de 38 ans est jugé depuis lundi matin à Reims pour avoir tenté d'assassiner un couple de vignerons il y a quatre ans à Faverolles-et-Coëmy, à une vingtaine de kilomètres de Reims. Le mobile reste assez obscur. Le procès dure jusqu'à mercredi.

Les faits remontent au 29 mai 2013. Un vigneron de 65 ans est retrouvé dans une marre de sang entre la vie et la mort sur sa propriété à Faverolles et Coëmy, tandis que son épouse est gravement blessée au crâne et aux mains. D'importantes recherches ont lieu à l'époque dans le village pour retrouver l'agresseur, finalement arrêté et mis en détention en novembre 2014.

Le suspect est un homme qui a travaillé pour le couple comme chef d'équipe de vendangeurs plusieurs années auparavant. "Je reconnais avoir agressé le couple, mais je n'ai jamais eu l'intention de les tuer", a t-il expliqué lundi matin à l'ouverture du procès. L'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est prévu mercredi.