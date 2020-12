Marne : un automobiliste intercepté à 195 km/h sur une route départementale

C'est ce qui s'appelle un grand excès de vitesse. L'automobiliste roulait 115 km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur la départementale 934 à Neuvy, près d'Esternay, dans le département de la Marne. Une départementale qui relie Esternay à Coulommiers en Seine-et-Marne. 195 km/h au lieu de 80 km/h, le quatrième et plus sérieux des grands excès de vitesse constatés en seulement quelques jours et relevés par la Gendarmerie de la Marne sur sa page Facebook. C'est la brigade motorisée de Sézanne qui a intercepté le véhicule.

Le véhicule a été confisqué et embarqué par la fourrière. Quant à l'automobiliste, pour cet excès de vitesse supérieur à 50km/h, il a déjà perdu six points sur son permis de conduire. Il risque une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros. En plus de la suspension administrative décidée par le Préfet, il sera aussi poursuivi en justice voire devant le tribunal correctionnel en cas de récidive. La récidive d'un grand excès de vitesse est un délit puni jusqu'à trois mois d'emprisonnement.