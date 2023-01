Marne : Un homme de 59 ans décède dans un accident de voiture au Mesnil-sur-Oger

Un tragique accident ce lundi en fin d'après-midi entre le Mesnil-sur-Oger et Villeneuve-Renneville-Chevigny, près d'Epernay dans la Marne. La voiture d'un homme de 59 ans a percuté un autre véhicule de face, sur le carrefour entre les départementales 12 et 9, pour des raisons encore inconnues. Arrivés rapidement sur les lieux, les secours n'ont pas pu réanimer le quinquagénaire, déclaré décédé quelques minutes plus tard.

En face, une femme de 27 ans a été désincarcérée de son véhicule été prise en charge par le SMUR, en urgence relative. Selon nos informations, l'une des voitures a fini sa course dans les vignes.