Marne : un incendie au centre de déchets Véolia à Beine-Nauroy, le deuxième en un mois

Un incendie s'est déclaré ce jeudi 13 août au centre de déchets Véolia Onyx-Est à Beine-Nauroy (Marne). Une trentaine de pompiers ont été mobilisés, ils ont pu maîtrisé le feu en moins de deux heures selon la direction du site mais la surveillance se poursuit pour éviter tout nouveau départ de feu. C'est le deuxième incendie sur le site de Beine-Nauroy en moins d'un mois car un autre incendie s'est déclaré le 31 juillet dernier.

Un volume de déchets brûlés faible selon la direction du site

Des incendies liés aux grosses chaleurs selon Jean-Philippe Kahn, directeur de secteur Marne Ardennes Meuse pour Véolia Onyx Est : "la météo nous aide pas beaucoup, on est sur un site très exposé au vent et avec les fortes chaleurs et la fermentation des déchets on est sur une période à haut risques". Et la conséquence de cet incendie c'est "une suspension temporaire de l'activité d'enfouissement de déchets".

"La partie valorisation et tri des déchets se poursuit en revanche car cette partie là de l'activité n'est pas du tout impactée", précise encore Philippe Kahn. Le centre de déchets de Beine-Nauroy est l'un des principaux sites de valorisation des déchets dans le département de la Marne.