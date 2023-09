Marne : un ULM percute une ligne à haute tension et s'écrase dans la rivière, un mort et un blessé grave

Une personne est morte et une autre est en état d'urgence absolue après le crash d'un ULM ce samedi 30 septembre. C'est aux alentours de 17 heures que cet aéronef a percuté une ligne à haute tension de 63.000 volts avant de s'écraser dans la rivière Marne, au niveau de la commune de Mardeuil, près d'Épernay, selon les pompiers.

À ce stade, on ignore les circonstances de ce grave accident. Le parquet de Reims, en charge, n'a pas encore répondu à nos sollicitations. On sait en revanche que le drame s'est déroulé près de l'Allée de Cumières et que la personne décédée a été sortie de l'eau par une équipe de plongeurs.

Plus de 20.000 foyers privés d'électricité

22.700 foyers ont été privés d'électricité à 16h58 sur la commune d'Épernay, selon RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité. Une situation rétablie en demi-heure pour 20.200 d'entre eux. Il a fallu attendre 18h30 environ pour que le courant revienne dans les 2.500 foyers restants.