Marne : un violent incendie dans la zone commerciale de Cormontreuil

Un violent incendie s'est déclaré ce mercredi après-midi dans la zone commerciale de Cormontreuil, dans l'agglomération de Reims. Le feu a pris vers 15 h 30 dans un magasins de déguisements et d'articles de fête "Jour de fête". 80 sapeurs pompiers de la Marne ont été envoyés sur place. Un panache de fumée impressionnant se dégage de la zone commerciale, et des feux d'artifices se sont déclenchés d'où les bruits d'explosions entendus sur place par des témoins.

L'accès à la zone commerciale est difficile, et certains clients des commerces alentours ont été invités à rester dans les magasins. Mais il n'y a pas eu de blessés selon les sapeurs pompiers de la Marne.

C'était le 14 juillet ! -- Séverine, un témoin sur place

"On nous a demandé de rentrer dans les magasins à un moment, de nous mettre en sécurité parce que vu c'est un magasin qui vend des pétards et des feux d'artifice, ben c'était le 14 juillet ! c'est impressionnant on entend les explosions même à l'intérieur des magasins", témoigne Séverine, une cliente présente dans la zone peu avant 17 h ce mercredi.

Une enquête ouverte

Selon une employée du magasin rencontrée par notre journaliste sur place, l'incendie pourrait être d'origine volontaire. Des clients auraient vu des gens mettre le feu à des feux d'artifice. En tout cas, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie.

Plus d'informations à venir.