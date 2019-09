Marne : une amende pour violence sur un arbitre de football

Les Mesneux, France

C'est lors d'un match de football entre les deux clubs de Sacy et les Mesneux dans la Marne l'an dernier que l'arbitre s'était fait agresser. Frappé par un joueur des Mesneux après avoir donné un carton jaune à un joueur de son équipe. L'homme de 39 ans, sans casier judiciaire a comparu pour "violence sur personne chargée de mission de service public", il écope aujourd'hui d'une amende de 300 euros et d'une interdiction de stade pour six mois. La décision a été rendue ce lundi au tribunal correctionnel de Reims.