Marne : une association victime d'une escroquerie, plusieurs millions d'euros détournés

Le préjudice dont a été victime la CDER est impressionnant. L'association, basée à Châlons-en-Champagne (Marne) et spécialisée dans la gestion et la comptabilité, a été la cible d'une arnaque "au faux président". Un groupe d'escrocs basé à l'étranger s'est fait passé pour le président de la CDER et a persuadé la responsable comptable de l'association d'effectuer des virements de plusieurs millions d'euros.

"Les escrocs ont réussi à entrer dans la boîte mail et l'ordinateur du président, peut-être aussi dans son téléphone portable. Ils ont étudié l'ensemble des mails et le fonctionnement de la structure (...), ils ont identifié les personnes responsables des mouvements d'argent", détaille l'avocat de l'association, Me Gérard Chemla.

Vulnérabilité accrue par le télétravail

Les arnaqueurs utilisent l'identité du président de la CDER et "faire un lavage de cerveau" à la comptable en prétextant une opération confidentielle à propos d'une acquisition d'une entreprise. La victime tombe dans le piège et fait un premier virement vers une banque allemande en décembre, puis d'autres durant les fêtes. Personne ne se doute de rien.

Même si le scénario est bien connu des enquêteurs, il est facilité par les conditions actuelles liées au coronavirus. "Il est clair que le fait que l'on soit en télétravail, en situation de distanciation, que ça empêche les gens de se voir et de communiquer au quotidien, facilite la pénétration dans l'entreprise", commente Me Chemla.

L'avocat rémois se demande comment de telles sommes ont-elles pu naviguer de banque en banque sans la moindre suspicion. "Il est clair qu'il y a des défaillances en interne mais aussi en externe. On doit se poser cette question, ce ne sont pas des opérations normales".

Deux plaintes déposées

Les virements s’enchaînent jusqu'à la rentrée de janvier où la direction se rend compte du problème. Le président de l'association dépose plainte auprès de la Gendarmerie pour usurpation d'identité. Dans la foulée, le 6 janvier, une autre plainte est déposée pour escroquerie auprès de la procureure de la République de Châlons-en-Champagne. Pour éviter toute autre transaction frauduleuse, Ombeline Mahuzier précise avoir instruit immédiatement une enquête, menée par le SRPJ de Reims. Les investigations sont en cours pour retracer le chemin emprunté par l'argent détourné et ainsi mettre la main sur les escrocs.

De son côté, la CDER, qui compte près de 12.000 adhérents et 700 collaborateurs, précise dans un communiqué que l’événement est "certes grave" mais qu'il "n'est pas de nature à mettre en danger le modèle économique de notre association, ni nos salariés, ni la confiance de nos adhérents et partenaires". Aucun d'entre-eux n'a été touché par cette arnaque, selon l'avocat de l'association.