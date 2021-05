Marne : une rave-party interrompue par la gendarmerie, 50 personnes verbalisées

Les gendarmes de la Marne ont mis fin à un rassemblement festif, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la commune du Baizil, près d'Épernay. Une cinquantaine de fêtards ont été verbalisés et le matériel confisqué.

La fête a été plus courte que prévue. Une rave-party a été interrompue la nuit dernière au Baizil, près d'Épernay (Marne), annonce ce dimanche matin, la préfecture de la Marne. Les 50 participants ont été verbalisés et devront s’acquitter d'une amende de 135 euros pour non-respect du confinement.

Les organisateurs de la soirée ont été identifiés et encourent des poursuites pour mise en danger de la vie d'autrui. Le matériel a été confisqué. Les gendarmes, qui ont mis fin à la fête, nuancent et évoquent un "petit rassemblement festif", illégal compte tenu du contexte sanitaire et des restrictions en vigueur jusqu'au 31 mai inclus dans le département.