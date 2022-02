Maroc : une course contre la montre pour sauver un petit garçon tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur

Les sauveteurs marocains s'acharnaient toujours, ce vendredi, pour extraire un garçon de cinq ans bloqué dans un puits depuis trois jours. Le petit Rayan, dont le sort émeut tout le pays, est tombé accidentellement mardi après-midi dans ce puits asséché de 32 mètres de profondeur situé dans le village d'Ighrane, dans la province de Chefchaouen au nord du Maroc, près de la maison familiale. Il serait toujours en vie, selon un sauveteur cité ce vendredi par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) marocaine.

"Rayan jouait à côté mais il a disparu (mardi) vers 14 heures. Toute la famille s'est mobilisée pour le chercher jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il était tombé dans le puits", a raconté à la presse locale la mère de l'enfant, les yeux embués de larmes. "Je garde toujours l'espoir qu'ils remontent mon fils vivant."

Plusieurs solutions envisagées

Les secouristes ont réussi à acheminer de l'oxygène et de l'eau jusqu'au fond du puits et s'emploient désormais à forer le sol pour atteindre l'enfant. Dans un premier temps, les équipes de secours ont tenté en effet de descendre directement dans le puits, mais l'opération a dû être avortée car son diamètre ne dépasse pas 45 centimètres. Ils ont ensuite pensé élargir le diamètre du puits, opération impossible à cause du risque d'éboulement. Seule solution : creuser autour du puits.

Les sauveteurs ont donc travaillé avec des bulldozers pour creuser une brèche dans la colline située à côté du puits. Une fois arrivés à la même profondeur que le puits, les sauveteurs creuseront un tunnel horizontal de trois à cinq mètres pour atteindre Rayan. Parallèlement, les équipes de secours ont engagé une opération de stabilisation du terrain alentour pour écarter tout risque de glissement de terrain.

On y est presque. On travaille d'arrache-pied depuis trois jours

"On y est presque. On travaille d'arrache-pied depuis trois jours. La fatigue se fait sentir mais toute les équipes de secours résistent malgré les imprévus", a témoigné auprès de l'AFP un conducteur de travaux, Abdesalam Makoudi. Une équipe médicale a été dépêchée sur les lieux afin de "réaliser les examens initiaux et les interventions de réanimation à l'enfant une fois secouru", selon l'agence de presse MAP. Un hélicoptère médicalisé est prêt à le prendre en charge. "Nos coeurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu'il retrouve ses proches au plus vite", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Ce drame a suscité énormément de sympathie et de solidarité sur les réseaux sociaux. Le mot dièse #Rayan figure parmi les principales tendances de Twitter en France. Cet accident fait écho à un drame survenu début 2019 en Espagne, en Andalousie. Un enfant de 2 ans avait trouvé la mort après avoir chuté dans un puits abandonné de 25 centimètres de diamètre et plus de 100 mètres de profondeur, creusé pour trouver de l'eau. Le corps du petit Julen avait été retrouvé au bout de treize jours de recherches d'une ampleur exceptionnelle.

