Marolles-les-Braults : treize brebis tuées par des chiens

Treize brebis ont été tuées et seize blessées par deux bergers malinois à Marolles-les-Braults. Ces attaques de chien ont eu lieu le 22 octobre et le 4 novembre 2021. L'éleveur a décidé de ne pas porter plainte mais il lance un appel aux propriétaires de chiens pour que cela ne se reproduise plus.

Eric Gauttier est très en colère et se dit "marqué psychologiquement". En deux semaines, cet éleveur sarthois de moutons, basé à Marolles-les-Braults, vient de perdre treize brebis. Ces dernières ont été tuées par des chiens le 22 octobre et 4 novembre 2021. "Un massacre". Quatre bêtes sont mortes lors de la première attaque survenue dans une de ses parcelles à Saint Aignan. Rapidement, il identifie les auteurs : deux bergers malinois appartenant à un habitant d'une commune voisine. "Ils ont aussi mordu des vaches qui se sont retrouvées sur la route, c'est comme ça qu'on les a repérés". Le 4 novembre rebelotte, nouvelle attaque. Cette fois ce sont neuf brebis qui périssent dans un pré à Mezières-sur-Ponthouin. "Il y avait du sang partout" raconte Eric Gauttier, qui explique ne pas en avoir dormi de la nuit.

10 000 euros de perte

Sur le troupeau de 75 bêtes, seize autres ont été blessées dont six grièvement. "Elles sont condamnées et il y aura des conséquences pour les autres. Elles risquent d'avorter. C'est une perte énorme. Moi je fais de la génétique et en une heure, on a tout perdu". Il estime le préjudice à au moins 10 000 €. Mais il a décidé de ne pas porter plainte "trop long, trop compliqué".

Il devrait être indemnisé par l'assurance du propriétaire des deux chiens qui a reconnu sa responsabilité. "Mais je veux que ça s'arrête". L'éleveur à la tête d'un cheptel de 300 moutons a donc choisi de médiatiser l'affaire pour "sensibiliser les propriétaires de chiens. En 27 ans de carrière, c'est déjà la 8e fois que cela m'arrive. Ils doivent se rendre compte des dégâts que peuvent faire leurs animaux".