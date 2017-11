Bayonne : mort de la Marquise de Moratalla, son fils biologique porte plainte pour meurtre

Rebondissement dans l'affaire de la marquise de Moratalla. Ce jeudi, son fils Forester Labrouche a porté plainte contre X pour homicide volontaire. Une autopsie a été ordonnée par le parquet de Bayonne. La veuve de 87 ans est décédée mercredi à son domicile de Bayonne.

Le parquet de Bayonne annonce ce jeudi avoir ouvert une enquête sur les causes du décès de la marquise de Moratalla et ordonné l'autopsie de la riche héritière, décédée mercredi à l'âge de 87 ans et dont les deux fils se disputent la fortune. Selon le procureur adjoint de Bayonne, Marc Mariée, l'avocat du fils biologique de l'octogénaire, Forester Labrouche, 65 ans, "a déposé une lettre pour demander une autopsie du corps de la marquise".

La marquise de Moratalla est morte mercredi au Domaine de Coumères, son domicile de Bayonne. Son fils biologique et son fils adoptif, German de la Cruz, 38 ans, adopté en 1987 en Colombie, se disputent l'immense fortune de leur mère, une somme évaluée à 150 millions d'euros, au moins.

On ne meurt pas d'Alzheimer", s'interroge un des avocats de Forester Labrouche

"Devant la juge des tutelles, German de La Cruz avait assuré que sa mère était en parfaite santé et dix jours après elle meurt. On ne meurt pas d'Alzheimer", a déclaré un des avocats de Forester Labrouche, Me Richard Malka. Son client se pose aussi des questions sur "la précipitation avec laquelle on a sorti sa mère de sa maison pour la mettre au funérarium de Bayonne mercredi matin", a-t-il ajouté.

Le 17 novembre, la juge des tutelles de Bayonne avait entendu les deux hommes à la suite d'une requête du fils biologique. Au coeur du conflit, un mandat signé en Suisse en 2012 par la marquise elle-même et enregistré par le tribunal de Bayonne, qui donnait tout pouvoir à German de la Cruz pour administrer ses biens.

Parallèlement, une enquête pour séquestration et abus de confiance a été ouverte par le parquet de Bayonne, à la suite d'une plainte déposée en juillet par Forester Labrouche. Lui et son épouse sont arrivés à Biarritz dans la nuit de mercredi à jeudi par un vol spécialement affrété depuis la Suisse. Une société de gardiennage luzienne a été payée pour sécuriser entièrement le site du domaine de Coumères.