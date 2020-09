Marre des bouchons à Tournon-sur-Rhône ? La mairie consulte les habitants sur leurs déplacements

Le ronron des moteurs de voiture est permanent depuis des années à Tournon-sur-Rhône, coincée entre montagne et fleuve. Les solutions pour désengorger la départementale 86 qui traverse la commune ardéchoise sont minces. La mairie est bien lien avec un bureau d'études chambérien sur la circulation mais elle cherche à affiner ses connaissances avec un nouveau questionnaire lancé ce jeudi sur son site internet.

Enquête ouverte jusqu'au 16 octobre

La mairie de Tournon-sur-Rhône l'appelle "la grande enquête" sur la mobilité. Des études, des diagnostics et des questionnaires se sont pourtant multipliés ces dernières années. Alors à quoi va servir cette nouvelle consultation sur le site internet de la mairie et disponible en version papier à la mairie ? "Certes on connait la situation mais on a mis en place un nouveau mode de stationnement, explique le maire Frédéric Sausset. Il faut que les habitants nous en disent plus sur la répartition des places de stationnement et comment ils se déplacent également."

Le questionnaire, en ligne jusqu'au 16 octobre, vise aussi les travailleurs qui se déplacent jusqu'à Tournon. Selon un bureau d'études de Chambéry, 5.500 personnes font le trajet domicile-travail tous les jours dans la commune dont près de 3.800 venant de l'extérieur. "Plus on aura de réponses, plus on aura une vision fine de la mobilité à Tournon", rajoute Frédéric Sausset. Sans compter, les trajets scolaires et la cinquantaine de cars qui déposent tous les jours élèves, collégiens et lycéens.

Des mesures à terme ?

Parmi les questions posées : "Comment percevez-vous la circulation dans Tournon ?", "Où avez-vous l'habitude de vous garer ?" ou encore "Connaissez-vous la navette LE BUS qui traverse Tournon et Tain ?" Aucune question en revanche sur le lieu d'habitation des sondés. "Quand on est trop précis, les gens sont parfois réticents à répondre, reconnait le maire. Mais on encourage les personnes à laisser leur coordonnées pour affiner encore plus l'étude".

Pour motiver les personnes à laisser leurs coordonnées, un tirage au sort est organisé avec des lots en lien avec la mobilité comme un bon d'achat sur les vélos. Une fois les résultats récoltés, la mairie pourra imaginer de nouvelles façons d'envisager les modes de transport. "Dans le cadre de l'aménagement de l'ancienne usine ITDT au Nord de la ville, on pourrait imaginer un _grand parking-relais_. Les gens doivent pouvoir déposer leur voiture et prendre ensuite un mode doux de déplacement", propose Frédéric Sausset.

La mairie voudrait également encourager le vélo privilégié déjà dans 8% des déplacements - soit le double qu'à Valence - en multipliant davantage les voies réservées aux cyclistes. "Tout ça se fera en concertation avec les habitants", précise le maire. Reste à savoir quand ces solutions seront mises en oeuvre. Les premières conclusions seront présentées lors du prochain conseil municipal à la fin octobre.