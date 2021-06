PHOTOS - Une simulation de feu de forêt pour renforcer les liens entre pompiers drômois et ardéchois

Plus de 200 hectares de végétation partis en fumée, soixante personnes évacuées d'un accrobranche, des routes coupées, ... Pendant plus de quatre heures ce samedi 5 juin, près de 170 pompiers drômois et ardéchois ont tenté de maîtriser et d'éteindre un feu de forêt imaginaire dans la forêt de Marsanne. Une simulation grandeur nature pour lancer la saison de lutte contre ce phénomène mais aussi renforcer les liens entre les deux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).

"En début de saison, il est important que les pompiers drômois et ardéchois puissent reprendre des automatismes, que nos officiers travaillent en commun dans nos postes de commandement, détaille le colonel Alain Rivière, directeur des pompiers de l'Ardèche. C'est un moyen de mieux se connaître quand le temps est calme pour être plus efficace quand cela sera la tempête."

Cet exercice inédit mobilise plus d'une quarantaine d'engins, dont une vingtaine dédiées à la lutte contre les flammes. Le SDIS de l'Ardèche a même prêté son avion de reconnaissance. Il joue à la fois son rôle et simule aussi le passage des Canadair au-dessus des flammes.

Dans l'engin poste de commandement, le directeur des opérations fait le point avec le directeur de cabinet du préfet de la Drôme sur l'avancée des flammes. © Radio France - François Breton

Renforcement des liens entre Drôme et Ardèche

Depuis deux ans, les SDIS de Drôme et d'Ardèche mettent en commun en période estivale ces moyens de lutte contre les feux de forêt. "Nous travaillons ensemble dans le préventif, explique le contrôleur général Didier Amadéï, directeur des pompiers de la Drôme. Nous avons constitué des groupes d'intervention composés à la fois de moyens ardéchois et drômois. Nous les pré-positionnons les jours de risque de feux de forêt, essentiellement en vallée du Rhône."

Une nouvelle manière de fonctionner qui permet de gagner en réactivité. Si un feu se déclare en Vallée de la Drôme, il est par exemple plus rapide d'envoyer des pompiers ardéchois que de faire descendre des pompiers du Vercors.

Quatre camions ardéchois de lutte contre les feux de forêt. Ils sont positionnés pour repartir sur le terrain à tout moment. © Radio France - François Breton

Aidez les pompiers, débroussaillez vos jardins

La saison des feux de forêt approche même si les pluies des derniers jours l'ont un peu retardée. Cependant, dans la Drôme, les risques sont assez forts cette année. "Le sol a quand même souffert de la sécheresse", rappelle Bertrand Ducros, le directeur de cabinet du préfet de la Drôme. Il appelle donc les Drômois vivant à la campagne à bien débroussailler leurs jardins. "C'est une nécessité absolue quand l'on veut lutter efficacement dans les feux de forêt."

En débroussaillant bien son jardin, "le feu ne viendra jamais jusqu'à la maison" assure le contrôleur général Didier Amadéï. C'est aussi un point sensible en moins à protéger pour les pompiers.

Le poste de commandement pour cet exercice est installé au col de la Pierre Sanglante à Grane. © Radio France - François Breton