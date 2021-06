Marseille : 250 personnes évacuées Gare Saint-Charles et un suspect qui se serait lui même dénoncé

La soirée a été très longue ce mardi soir pour des dizaines de voyageurs gare Saint-Charles à Marseille. En début de soirée vers 20 heures, 250 personnes ont été évacuées après un appel aux services de police signalant la présence d’un individu susceptible de commettre un acte malveillant dans un train.

Les services de police se sont rendus immédiatement sur place et ont neutralisé la zone. Tout le TGV concerné, en provenance de Nancy, a été vérifié et les voyageurs évacués. Un individu a également été interpellé à bord du train mais "il n'y a pas eu usage d'armes et pas de blessés" selon la préfecture de police. Il se pourrait qu'il ait lui-même passé l'appel aux services de police. La préfète de police qui s'est rendue sur place dans la soirée a indiqué que cet homme a en effet déjà été condamné en 2020 pour dénonciation de faits imaginaires.

Le trafic a pu reprendre vers 22 heures. Au total, entre 400 et 500 passagers à bord de différents trains ont été impactés par cet incident, selon SNCF Voyageurs en Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Le parquet de Marseille est chargé de l’enquête.