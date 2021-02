Marseille accueillera six matchs de la Coupe du monde de rugby 2023

Le calendrier de la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en France, a été dévoilé ce vendredi. Marseille a été retenue pour faire partie des neuf villes hôtes. Le vélodrome de Marseille accueillera six matchs, dont quatre matchs de poules et deux quarts de finale.

D'ici là, on espère bien que les stades seront à nouveau ouverts au public et que les jauges seront revenues à la normale. À vrai dire, à France Bleu Provence, on s'imagine déjà en train de crier, tous ensemble, notre soutien au XV de France. Et pour cause : la ville de Marseille a été retenue pour faire partie des neuf villes hôtes de la Coupe du monde de rugby 2023. Quatre matchs de poules et deux quarts de finale se joueront ainsi au Vélodrome :

Le 9 septembre 2023 : Angleterre - Argentine

Le 10 septembre 2023 : Afrique du Sud - Ecosse

Le 21 septembre 2023 : France - Afrique 1

Le 1er octobre 2023 : Afrique du Sud - Asie/Pacifique 1

Le 14 octobre 2023 : quart de finale entre le vainqueur de la poule C et le second de la poule D

Le 15 octobre 2023 : quart de finale entre le vainqueur de la poule D et le seconde de la poule C

Voici les équipes qualifiées pour le moment :

Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Amérique 1, Afrique 1

Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Asie/Pacifique 1, Europe 2

Poule C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Europe 1, Vainqueur du Tournoi de qualification

Poule D : Angleterre, Japon, Argentine, Océanie 1, Amérique 2

Le match d'ouverture, entre la France et la Nouvelle-Zélande sera, lui, disputé au Stade de France le 8 septembre.