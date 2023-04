Marseille : au moins trois morts et huit blessés dans trois fusillades dans plusieurs quartiers

Nuit tragique à Marseille. Au moins trois personnes sont mortes et trois autres entre la vie et la mort après trois fusillades dans la nuit de dimanche à lundi. D'après les informations de France Bleu Provence, elles ont eu lieu dans trois quartiers différents. Un drame sur fond de trafic de stupéfiants.

ⓘ Publicité

La première fusillade a éclaté autour de minuit près de la cité du Castellasse, dans le 15e arrondissement. Elle a fait deux morts. La deuxième a eu lieu non loin de là, près de la cité des Aygalades, de l'autre côté de l'autoroute A7, cité bien connue elle aussi pour ses trafic de drogue. Ces deux fusillades ont également fait six blessés, dont un entre la vie et la mort.

Treize personnes tuées par balle depuis le début de l'année à Marseille

La série noire a continué peu après avec une troisième fusillade vers 1h du matin du coté de la rue Vincent-Leblanc, près de la Joliette. Celle-ci a fait un mort touché par balle. Deux autres personnes sont en urgence absolue.

En tout, huit personnes sont donc blessées après ces attaques dont trois dans un état grave. Les enquêtes ont été confiées à la police judiciaire.

Avec les trois morts de cette série dé fusillades, ce sont au total 13 personnes qui ont été tuées par balle depuis le début de l'année a Marseille.