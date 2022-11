Marseille : cinq personnes arrêtées pour une escroquerie au CPF à deux millions d'euros

Un appel téléphonique, une qualité sonore médiocre, une voix hésitante et ces quelques mots : "C'est à propos de votre compte CPF". Vous avez certainement déjà fait l'expérience d'un coup de fil douteux pour le compte personnel de formation (CPF), qui permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et non plus en heures, via une plateforme en ligne. Cinq individus s'étaient spécialisés dans l'arnaque au CPF et ont été déférés ce vendredi dans le cadre de cette escroquerie qui se chiffre à près de deux millions d'euros. D'après nos confrères de La Provence, la ruse durait depuis le mois de février 2022. Le principal auteur est âgé de 41 ans et originaire de Marseille. Il a été placé en détention provisoire.

ⓘ Publicité

Formation fictives et virements bancaires

Ils proposaient des formations fictives dans un faux organisme enregistré en préfecture. Les fraudeurs présumés demandaient aux clients de leur céder une partie de leurs droits au CPF sous forme de virement bancaire. Une pratique "interdite par la législation encadrant la formation professionnelle", précise le parquet. L'argent récolté a servi à faire des achats immobiliers ou a été transféré sur des comptes à l'étranger. Une grosse partie du bénéfice de l'infraction a été récupérée par la justice à travers des saisies patrimoniales, en France et à l'étranger.