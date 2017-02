A Marseille, des policiers interpellent en tenue traditionnelle musulmane

Une vidéo fait le buzz en ce moment sur le net. On y voit des policiers procéder à une interpellation...vêtus d'une tenue musulmane traditionnelle. Une méthode qui n'a pourtant rien de nouveau selon la police.

Marseille fait encore parler d'elle! Cette fois-ci, c'est une vidéo tournée dans les quartiers nord, dans la cité de la Bricarde précisément, qui fait le buzz.

On y voit l'arrestation d'un homme par des policiers... déguisés en musulmans pratiquants. Deux des policiers portent ainsi un qamis ( vêtement long et blanc porté par les hommes) et une burqa (robe noire portée par les femmes).

Ce qui ne manque pas de surprendre de nombreux internautes.

Vous avez vu ou pas a Marseille, la police s'est déguisé en Qamis et jilbeb pour coffrer un mec — محمد (@AbedSahi) February 2, 2017

"Vidéo halluciante", "ce pays tourne mal", "pas très républicain" se lâche-t-on sur Twitter.

Une méthode qui n'est pas nouvelle

Pourtant, pour le porte parole de la police des Bouches-du-Rhône, la technique n'est pas nouvelle . "C'est une technique de subterfuge qui fonctionne très bien, qui permet d'interpeller rapidement des petits trafiquants, et qui est utilisée sur tout le territoire français" explique un policier. "Cette interpellation a d'ailleurs permis d'arrêter un trafiquant de drogue qui portait 1,5 kilo de cannabis sur lui" poursuit-il.

Et les policiers n'ont pas que le costume du musulman dans leur garde-robes. Ils interpellent parfois même à la plage, en maillot de bain.