Deux blessés lors d'une altercation avec un policier en civil dans le 2e arrondissement de Marseille

Le bruit d'un coup de feu dans le centre-ville de Marseille en plein jour. Ce lundi, en fin de matinée, au moins un coup de feu a été tiré sur le boulevard des Dames, dans le deuxième arrondissement de la ville. La scène s'est déroulée entre un policier, qui n'était pas en service, et deux personnes, selon une source policière, confirmant une info de BFM. Cette altercation a fait deux blessés : une des personnes en cause atteinte par un tir et le policier lui-même victime d'un coup.

ⓘ Publicité

La police scientifique sur place

Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital et leur pronostic vital n'est pas engagé, ont indiqué les secours à l'AFP. Une personne, impliquée dans l'altercation, a été blessée à l'épaule par la balle tirée. Le policier, qui a reçu un coup, a lui aussi été transporté à l'hôpital, selon cette source policière et les secours.

Les faits se sont déroulés devant la petite épicerie Vival, au numéro 66 de la rue. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La police scientifique est sur place. Des témoins sont interrogés.

"On a peur d'une balle perdue"

"J'étais au garage en train de travailler lorsque j'ai entendu un bruit", raconte un riverain. Il explique avoir ensuite entendu le bruit des klaxons et des sirènes des secours. En sortant, il a découvert la zone bouclée par des policiers. "Je suis stressé, témoigne ce garagiste. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. On a peur, car on est juste sur la route. On a peur d'une balle perdue."

Valérie travaille également juste en face, dans un bureau. Elle a entendu un bruit de coup de feu puis a vu un homme entrer dans son bureau, totalement "affolé". La riveraine raconte alors que l'homme était au téléphone et disait "Viens vite, viens vite. Un flic est en train de nous tirer dessus, je vais tomber dans les pommes". Un homme qui sera finalement embarqué par la police, les menottes aux poignets, selon cette riveraine très inquiète. "On ne se sent pas en sécurité du tout. C'est la fin de matinée, en plein jour. J'en ai encore des frissons."