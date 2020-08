Deux policiers blessés à la cité de La Castellane lors d'une interpellation

Deux policiers de la BAC Nord ont été pris à partie et blessés dimanche en interpellant un trafiquant de drogue à la cité La Castellane (15e arrondissement de Marseille). L'un a reçu un bout de verre dans l’œil, l'autre est blessé à la gorge et a trois points de suture.

"Ils ont lancé un poignard, des pierres, des tables, des fauteuils et des bouteilles en verre dans la direction des policiers. Ils ont même lâché deux pitulls" : deux policiers de la Bac Nord ont été blessés dimanche lors de l'interpellation d'un trafiquant de drogue dans à La Castellane, une cité des quartiers nord de Marseille.

Vers 14h30, l'équipe de la BAC effectuait une patrouille sur un point de vente de stupéfiants "comme tous les jours" explique un policier, "c'est la stratégie du harcèlement". Mais à la vue des policiers, le vendeur de drogue prend la fuite avec un sac.

Deux policiers le course et commence à le maîtriser, quand une vingtaine de personnes prennent à partie les policiers et leur lancent tout ce qu'ils ont sous la main. Un policier est blessé par un bout de verre dans l’œil, l'autre est blessé à la gorge et a trois points de suture.

Les policiers se sont alors extraits de la cité, sans pouvoir procéder à une interpellation. Mais très vite ils reviennent sur les lieux et retrouve le sac en question, avec à l'intérieur trois kilos de résine de cannabis et 2 600 euros en liquide.

Ils interpellent également un homme, l'un des auteurs des jets de projectiles. "Il n'y a pas de blessé du côté des voyous" précise un policier "mais on ne laisse jamais un territoire aux voyous, on y retourne toujours et c'est nous qui avons le dernier mot" insiste cette même source.