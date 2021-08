Marseille : deux trafics de livraison de cocaïne à domicile démantelés

A Marseille, deux réseaux de livraison de cocaïne à domicile ont été démantelés, selon les informations de franceinfo ce vendredi. Six personnes ont été condamnées et une dizaine de consommateurs sont poursuivis.

Les dealers suivaient le modèle d'Uber ou de Deliveroo. Deux trafics de livraison de cocaïne à domicile ont été démantelés à Marseille. C'est ce qu'a appris franceinfo de source policière ce vendredi. Ces réseaux étaient basés dans le 10e arrondissement et la cité Saint-Thys. La police a saisi 10.000 euros en liquide et un peu moins de 10 grammes de cocaïne.

Des livraisons sept jours sur sept

Les consommateurs passaient commande via les réseaux sociaux ou un numéro de téléphone. Puis, la drogue leur était livrée à scooter ou même à trottinette, la plupart du temps dans des quartiers tranquilles du centre ou du sud de la ville. Bien rodés, ces trafiquants livraient tous les jours de la semaine.

Des anonymes les ont signalés sur la plateforme mise en ligne par la police au début de l'année. Six personnes ont déjà été condamnées dans cette affaire. L'organisateur, en charge de réceptionner les commandes et de les dispatcher, a écopé de deux ans de prison ferme. Deux autres livreurs, déjà condamnés pour des faits similaires ont reçu la même peine. Trois autres livreurs, mineurs ou inconnus de la justice pour ce type de faits, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis.

Des consommateurs devant la justice

Une dizaine de consommateurs ont pu être identifiés et sont poursuivis. La moitié fera l'objet d'une ordonnance pénale. L'autre est convoquée devant la justice, car déjà condamnée pour consommation de cocaïne auparavant.

Les confinements successifs, le renforcement de la présence policière et l'amende délictuelle de 200 euros pour les consommateurs ont changé les manières de s'approvisionner en drogues. Les acheteurs se déplacent moins dans les quartiers Nord et optent plus pour la livraison.