Dylan Robert, jeune prodige marseillais du cinéma français, rattrapé par son passé de délinquant

Lauréat du César du meilleur espoir masculin en 2019 pour son rôle dans "Shéhérazade", Dylan Robert a été interpellé et écroué la semaine dernière à Marseille. Il est soupçonné d'avoir participé à une série de braquages et autres vols avec violence.

Marseille, France

C'est une histoire digne d'un scénario de film. Celle de Dylan Robert, récompensé à seulement 19 ans l'année dernière par un César du meilleur espoir masculin pour son rôle de Zac dans "Shéhérazade". Mais cette carrière qui s'annonçait prometteuse au cinéma a connu un coup d'arrêt la semaine dernière à la gare Saint-Charles de Marseille : Dylan Robert été interpellé et écroué aux Baumettes pour sa possible implication dans une série de braquages et autres vols avec violence.

Attaque contre un restaurant asiatique

Le jeune homme serait impliqué dans une vingtaine d'actions violentes, dont des vols de grosses berlines. Son premier fait d'armes, celui qui lui a valu d'être interpellé il y a quelques jours, remonte au mois d'octobre 2018. Dans le quartier La Valentine, Dylan Robert aurait participé à une violente attaque contre un restaurant asiatique, le Pacifique 2.

Le jeune homme serait également impliqué dans des affaires commises fin 2019, c'est à dire au moment où il tournait "ADN" de Maïwenn et "Vampires", la nouvelle série de Netflix.

"Dylan Robert, promis à une belle carrière, a été rattrapé par son passé", déplore l'un de ses proches, encore sous le choc de cette arrestation.