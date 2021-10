Marseille-en-Beauvaisis : une jeune femme de 30 ans décède dans un accident de la route

Un accident de la route mortel dans la nuit de mardi à mercredi, à Marseille-en-Beauvaisis dans l'Oise. Une jeune femme de 30 ans, passagère d'une voiture, est décédée après une sortie de route du véhicule. La voiture est seule en cause : le conducteur aurait perdu le contrôle dans un virage et la voiture a percuté un talus avant de faire plusieurs tonneaux. Le conducteur, qui a pu sortir du véhicule par ses propres moyens, a été pris en charge par les pompiers de l'Oise, et est hospitalisé au CHU de Beauvais. Le passagère et le conducteur sont tous deux originaires de l'Oise.