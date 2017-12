Une famille marseillaise va porter plainte contre l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). A cause d'une erreur de la part de l'hôpital marseillais de La Timone, un homme a été enterré à la place d'un autre au cimetière Saint-Pierre à Marseille.

Marseille, France

Déjà, la famille met un mois à récupérer le corps. Car quand Rabah meurt personne le 1er novembre, personne ne prévient ses proches, et quand Mohamed, son neveu, le met à nu pour les funérailles, stupeur. "Là mon frère me dit 'c'est pas lui !'. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était quelqu'un d'autre", raconte Mohamed.

En fait, leur oncle repose dans la tombe d'une autre personne depuis plus d'un mois au cimetière Saint-Pierre à Marseille. La famille se sent trahie: "Colère, incompréhension et gros pétage de plomb. C'est incroyable. J'ai eu les deux majors qui s'occupaient de l'affaire, ils se sont excusés."

Mais, les excuses arrivent un peu tard. Le mal est déjà fait. Rabah doit être sorti de terre, pour respecter ses dernières volontés et être enterré près de son père et sa mère. La famille veut porter plainte dans les prochains jours.

L'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) a reconnu son erreur et présenté ses excuses à la famille. Une enquête interne a été déclenchée à l'hôpital de La Timone à Marseille pour comprendre comment le mauvais corps a pu être remis aux pompes funèbres le 13 décembre 2017.