Les jeunes de certains quartiers de Marseille dénoncent des policiers à cran

Pour certains jeunes des quartiers nord de Marseille, l'affaire Théo est symptomatique de l'état de tension qui règne dans les rangs de la police depuis la mise en place de l'état d'urgence. Pour ces jeunes, la violence physique est devenue banale lors des contrôles d'identité dans les cités.

"Depuis quelques temps, ils abusent". Selon Dièze et ses copains, qui habitent une cité des quartiers nord de Marseille, les policiers sont sur les nerfs : "Ils utilisent tout de suite la violence physique, à plusieurs, même quand on n'a rien à voir avec les trafics. C'est de pire en pire depuis tout ce qu'il se passe en France, depuis Vigipirate et tout ça."

Le syndicat de policiers Alliance répond par la voix de Jean-Marie Allemand, son responsable régional en PACA, que les "contrôles sont fermes, mais dans leur immense majorité dans le cadre légal.

"Quand on intervient dans une cité hostile, on est caillassé, insulté, menacé de mort et parfois agressé. Intervenir de façon ferme et sûre, c'est aussi une question de survie."

Et Jean-Marie Allemand de rappeler que chaque fois qu'un policier est mis en cause dans un contrôle qui tourne mal, il est sanctionné.

Pour les jeunes que nous avons rencontré la thèse de la violence involontaire ne passe pas : "Une matraque enfoncée de 10 centimètres dans les fesses, ça n'arrive pas tout seul. Mais comme on est en campagne électorale, ils ne veulent pas taper sur la police."

Pour certains policiers il est tout à fait possible au contraire que la matraque télescopique ait pu "glisser" et que sous la violence du coup, elle engendre les blessures dont Théo souffre. Une thèse qui accentue encore la défiance et la méfiance de certains jeunes à l'égard de la police :